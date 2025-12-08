Rodrigo Pinheiro - Agência Pará Hana Ghassan até 30% e Dr. Daniel Santos 28%: disputa acirrada pelo governo do Pará

A mais recente rodada de entrevistas realizada no Pará revela um quadro de forte aprovação ao governo estadual, ao mesmo tempo em que desenha cenários competitivos para a disputa ao Palácio do Governo em 2026. Com base em 1.200 entrevistas aplicadas entre 4 e 5 de dezembro de 2025, a pesquisa traz também um panorama consolidado para as duas vagas ao Senado e indicadores sobre rejeição, percepção regional e expectativas sobre o próximo mandato.

Governador — espontânea

Na pergunta espontânea sobre definição de voto para governador, 14% afirmaram já ter definido o voto e 86% disseram não ter definido. Entre as menções livres, Helder Barbalho aparece com 7%, enquanto Dr. Daniel Santos, Hana Ghassan e Delegado Éder Mauro surgem com 2% cada, e outros nomes somam o restante das citações.

Governador — estimulada (cenários)

Nos cenários estimulados apresentados, Hana Ghassan (MDB) lidera em todos os cenários. No Cenário 01, Hana registra 24%, seguida por Dr. Daniel Santos (PSB) com 20%, Paulo Rocha (PT) 15% e Mário Couto (PL) 12%, com 10% de nulo/branco e 13% de indecisos (NS/NR). No Cenário 02, Hana sobe para 28% e Dr. Daniel para 24%, com 15% para Mário Couto, 14% nulo/branco e 19% NS/NR. No Cenário 03, a vantagem de Hana se amplia para 30%, com Dr. Daniel em 28%, 15% nulo/branco e 27% NS/NR.

Rejeição aos candidatos

A pesquisa de rejeição, em formato de múltipla escolha, aponta Mário Couto (PL) como o mais rejeitado com 39%, seguido por Paulo Rocha (PT) 35% e Marinor Brito (PSol) 32%. Hana Ghassan aparece com 27% de rejeição, enquanto Cléber Rabelo (PSTU) e Dr. Daniel Santos (PSB) registram 27% e 26%, respectivamente.

Senado — consolidação e composição dos votos

No cenário consolidado para as duas vagas ao Senado, Helder Barbalho (MDB) lidera com 40%, seguido por Delegado Éder Mauro (PL) 14% e Simão Jatene (sem partido) 14%. Paulo Rocha (PT) aparece com 11% e Celso Sabino com 7%. Na composição por voto, no primeiro voto Helder alcança 51%, Delegado Éder Mauro 16% e Simão Jatene 12%. No segundo voto do Cenário 01, Helder tem 29%, Simão Jatene 16%, Paulo Rocha 12% e Celso Sabino 10%, com distribuição residual entre outros nomes e nulos/brancos.

Avaliação do governo e percepção regional

A avaliação do governo do Pará mostra 81% de aprovação contra 17% de desaprovação. Na escala qualitativa, 56% classificam o governo como ótimo/bom, 29% como regular e 13% como ruim/péssimo. Quando questionados sobre a posição do Pará em relação a outros estados, 49% consideram o estado igual, 24% melhor e 22% pior.

Expectativas para o próximo governo e memória política

Sobre o perfil desejado para o próximo governo, 41% preferem manter a maioria das ações e buscar melhorias, 35% defendem dar continuidade absoluta ao que vem sendo feito, 12% optam por mudar a maioria das coisas e 5% por mudar tudo. Em uma avaliação retrospectiva, entre os três últimos governadores do Pará, Helder Barbalho é apontado como o melhor por 64%, seguido por Simão Jatene com 27% e Ana Júlia Carepa com 4%.

