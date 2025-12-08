Ônibus em chamas na Rua Malmequer do Campo
Um ônibus pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (8), às 6h20, na Zona Leste de São Paulo. O incidente ocorreu em razão de uma pane elétrica, o veículo estava vazio e não houve feridos. 

O caso ocorreu na Rua Malmequer do Campo,  no Jardim Helian. Segundo a SPTrans, em nota ao   Portal iG, o ônibus estava reservado, motivo pelo qual não houve vítimas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o incêndio. 

Por conta da ocorrência, as linhas de ônibus 253F/10 do Terminal A. E. Carvalho ao Terminal São Mateus e 4008/10 Jardim Cibele ao Terminal Vl. Carrão foram desviadas para não passar pela Rua Malmequer do Campo


