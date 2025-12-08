Divulgação/PRF A carga passou por análise da Vigilância Sanitária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,5 tonelada de carne imprópria para consumo sendo transportada de forma irregular na BR-101, em Palhoça (SC). Segundo a PRF, a carga era destina a um supermercado, localizado em São José (SC).



Durante a fiscalização, agentes da PRF indentificaram que caminhão-baú transportava 25 caixas com carne sem a devida refrigeração. Na ocasião, Vigilância Sanitária foi acionada e compareceu à Unidade Operacional da PRF, em Palhoça, para analisar o material.

Após a avaliação, constatou-se que a temperatura da carga estava entre 12 e 18°C, estando em desacordo com as normas sanitárias para o transporte de alimentos perecíveis.

Além disso, a Vigilância Sanitária apontou que não havia gelo e caixas de isopor para manter a temperatura da carne até o destino. Conforme a PRF, toda carga apreendida será destruída.













