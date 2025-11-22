Reprodução/Lula Marques/Agência Brasil Sóstenes Cavalcante ataca Alexandre de Moraes após prisão de Bolsonaro.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal (PL) na câmara dos deputados, reagiu à prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), decretada neste sábado (22) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entenda o caso: Jair Bolsonaro é preso pela PF após determinação do STF

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o líder do PL afirmou que a prisão do ex-presidente é resultado de uma perseguição política. Cavalcante ainda pontuou a coincidência envolvendo o número 22, usado nas urnas pelo Partido Liberal.





"Reviraram a vida do presidente Bolsonaro e não acharam um real que ele tenha roubado. Perseguem ele de todas as formas hoje, no dia 22, número do nosso partido."

Em seu pronunciamento, o deputado ainda atacou o ministro do STF.

"Alexandre de Moraes, em seu mais alto grau de psicopatia, manda prendê-lo preventivamente porque seu filho Flávio Bolsonaro, convocou uma vigília de oração para hoje à noite."

Na legenda do post, Cavalcante afirmou que a pena de 27 anos imposta a Bolsonaro pela tentativa de golpe ocorrida em 2022, foi desproporcional para quem, em sua visão, não cometeu crime algum. O deputado ainda definiu a prisão preventiva do ex-presidente como "a maior perseguição política da história do Brasil".

Em uma publicação compartilhada por Cavalcante na rede social X, ele questionou a validade jurídica da medida e afirmou que a prisão foi motivada por interesses pessoais do ministro do STF.

"Prisão preventiva no mesmo processo em que já existe uma sentença praticamente definida, com prisão domiciliar já estabelecida, e tudo isso sem qualquer fato novo. Não existe lógica jurídica, existe apenas a vontade de um ministro que transformou sua caneta em instrumento de poder pessoal."

Em outro post na rede social, o deputado voltou a atacar Moraes, descrevendo-o como "psicopata de alto grau" e questionou a motivação da prisão preventiva do ex-presidente.

Prisão preventiva de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22), pela Polícia Federal após cumprimento a uma decisão do STF (Superior Tribunal Federal), por meio do ministro Alexandre de Moraes. A prisão foi decretada sob justificativa de garantia da ordem pública após o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, convocar uma vigília para a noite deste sábado.