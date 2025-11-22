Imprensa internacional repercute prisão de Bolsonaro
Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Imprensa internacional repercute prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Veículos de imprensa de todo o mundo repercutiram a prisão.

Reuters

A agência Reuters repercutiu a prisão de Jair Messias Bolsonaro.
Reprodução/Reuters
A agência Reuters repercutiu a prisão de Jair Messias Bolsonaro.


A agência Reuters noticiou a prisão de Bolsonaro, destacando o chamado público feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) para a vigília que culminou na prisão de seu pai. O veículo também deu destaque ao atentado sofrido por Bolsonaro em 2018 e seu histórico de problemas de saúde relacionados ao ataque.

El País

O jornal espanhol El País repercutiu a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro.
Reprodução/El País
O jornal espanhol El País repercutiu a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro.


A reportagem do El País destacou a informação de que a tornozeleira eletrônica que monitorava Bolsonaro foi violada na madrugada deste sábado (22). O jornal espanhol também ressaltou o "alto risco de fuga", citado na decisão judicial que determinou a prisão do ex-presidente.


The Guardian

O britânico The Guardian destacou as suspeitas de que Bolsonaro estaria planejando fugir do país.
Reprodução/The Guardian
O britânico The Guardian destacou as suspeitas de que Bolsonaro estaria planejando fugir do país.


O The Guardian deu enfoque às especulações de que Bolsonaro seria preso nos próximos dias.

"A especulação de que a prisão de Bolsonaro era iminente atingiu o auge nos últimos dias, com aliados expressando indignação com a possibilidade de o ex-presidente ser enviado para uma prisão de segurança máxima em Brasília chamada Papuda."

Al Jazeera

A Al Jazeera destacou o apoio de Donald Trump a Bolsonaro.
Reprodução/Al Jazeera
A Al Jazeera destacou o apoio de Donald Trump a Bolsonaro.


A Al Jazeera destacou a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual o líder americano defendeu Bolsonaro e as tarifas impostas ao Brasil.

"Trump classificou o processo contra seu aliado de extrema-direita como uma "caça às bruxas" e transformou isso em uma questão central nas relações dos EUA com o Brasil, impondo tarifas elevadas ao país como forma de retaliação."

