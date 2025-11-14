Reprodução Tabata Amaral e Pablo Marçal

O ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi condenado pela Justiça Eleitoral a indenizar a deputada Tabata Amaral, adversária no pleito de 2024, por difamação. Durante a pré-campanha, Marçal sugeriu que a parlamentar havia abandonado o para fazer intercâmbio.

"Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo”, disse o ex-coach na época.

O juiz eleitoral responsável pelo caso ressaltou na sentença que “embora ainda fosse considerado como período de pré-candidatura, restou evidente que o réu quis influenciar a escolha do eleitor ao trazer uma desinformação relacionada à intimidade da então pré-candidata Tabata”.

No entanto, a defesa de Pablo Marçal afirmou que não houve imputação de ofensas à parlamentar e salientou que o ex-candidato chegou a pedir desculpas pela fala. A colocação foi feita durante um podcast da revista IstoÉ, no período de pré-campanha.

Na época, Tabata Amaral usou as redes sociais para responder. "No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana em que fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu estava aqui quando ele morreu, não estava fora. Então, essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido", escreveu.

Com a condenação, Marçal terá que indenizar a deputada com o pagamento de 20 salários mínimos, o equivalente a cerca de R$ 303 mil.



















