Gabriel Barros/Portal iG Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na coletiva.

Em entrevista à Rádio Cruzeiro FM, de Sorocaba (SP) na manhã desta terça-feira (11), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o Governo do Estado "Não olha cor partidária" e que continuará a trabalhar com a prefeitura após o afastamento de Rodrigo Manga (Republicanos).

Manga, conhecido como prefeito tiktoker, por seus vídeos nas redes sociais, é acusado de corrupção na saúde no município. O governador afirmou que ele tem direito a presunção de inocência:

“É uma situação que preocupa, é um município super importante. A gente não pode esquecer nunca o princípio da presunção da inocência, então ele vai ter a oportunidade de prestar esclarecimentos. Nessas horas a gente não olha partido, olha para o interesse do cidadão".

Fernando Martins (PSD), vice-prefeito de Sorocaba assumiu a prefeitura com o afastamento de Manga. Na entrevista, Tarcísio disse que apoiará Martins e que o que importar é ficar ao lado do cidadão:

"A gente vai continuar trabalhando com Sorocaba. O Manga é do meu partido, mas independente disso, nós vamos apoiar o prefeito que estiver no mandato. Quando a gente atende as demandas que chegam para nós, a gente não tá olhando cor partidária. O que interessa para nós é atender o cidadão, independente de quem estiver à frente da prefeitura. Nosso papel agora é apoiar o vice-prefeito. Se houver responsabilidade que haja responsabilização, se não houver, que tudo seja esclarecido”.

Operação Copia e Cola

Rodrigo Manga foi afastado da prefeitura por 180 dias no âmbito da Operação Copia e Cola, da Polícia Federal. A operação investiga um contrato de prestação de serviços da OS (Organização Social) Aceni na gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Éden, em Sorocaba, que durou seis meses.

Mensagens interceptadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ( GAECO) do Rio Grande do Sul, na Operação Copa Livre, trazem indícios de corrupção. Segundo as mensagens, integrantes da Aceni já preparavam o esquema antes mesmo de Manga vencer as eleições, com a certeza do favorecimento ilícito.

Pouco tempo após assumir a prefeitura, com campanha apoiada financeiramente pela Aceni, um contrato emergencial foi firmado entre a prefeitura e a OS para a gestão da UPA. Em abril, Manga e outros envolvidos foram alvos de busca e apreensão. Na última quinta-feira (6), a Justiça Federal determinou o afastamento preventivo do prefeito, a pedido da PF e com apoio do Ministério Público.



