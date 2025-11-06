Reprodução: Polícia Civil SP SP: polícia avança na investigação da morte de empresário





A Polícia Civil de São Paulo avançou na investigação sobre a agressão sofrida por um empresário em uma adega de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Paulo Vinícius dos Santos morreu no hospital dias depois, em razão de traumatismo craniano.

Nesta quinta-feira (06), policiais do 1º Distrito Policial de Guarulhos cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados às investigações do homicídio, que ocorreu em 19 de outubro.

''Em um dos locais, os agentes encontraram indícios de adulteração de bebidas alcoólicas'', informou a Secretaria de Segurança Pública, por meio de nota, ao Portal iG.

Garrafas e recipientes foram apreendidos e serão periciados. Durante a ação, os policiais também encontraram cigarros eletrônicos. A venda desses dispositivos é proibida pela Anvisa.

O crime

David Ferreira, o segurança suspeito de agredir o empresário, foi preso temporariamente no dia 27 de outubro por homicídio doloso.

Segundo o Fantástico, que teve acesso à imagens de câmeras de segurança, Paulo Vinícius teria discutido com o segurança, que teria acertado um soco e derrubado o empresário.

Em seguida, a vítima teria sido levada para um local próximo, onde pedestres e clientes não a veriam. Paulo Vinícius teria permanecido por cerca de duas horas até ser socorrido e levado para um hospital público.

A Secretaria de Segurança Pública informou ao iG que a investigação tem o objetivo de reconstruir a linha do tempo do crime.

"Nos pontos vistoriados, foram realizados levantamentos de posicionamento e linha de visão para reconstruir a dinâmica do crime. As diligências foram conduzidas de forma técnica e as investigações prosseguem com a análise do material apreendido e novas oitivas'', diz a nota.

O escritório de advocacia Vieira Constantino Advogados, que defende a família de Paulo Vinícius, cobrou uma resposta firme da justiça:

“O falecimento de Paulo Vinícius dos Santos é resultado de um ato de extrema violência e covardia, que exige a mais firme resposta do sistema de Justiça. Os advogados da família atuam para esclarecer os fatos e garantir a responsabilização dos envolvidos. A banca de defesa e os familiares lamentam profundamente o ocorrido e repudiam o ato injustificável que ceifou a vida de Paulo Vinícius'', diz a nota enviada ao iG.