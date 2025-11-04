Reprodução/Gabriel Barros - Portal iG Tarcísio e Nunes abrem o Summit Agenda SP+Verde em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) participam, nesta terça-feira (4), da abertura do Summit Agenda SP+Verde, um evento pré-COP30 no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste da capital.

O evento, que segue até quarta-feira (5), reúne cerca de 10 mil pessoas em São Paulo para debater sobre desenvolvimento sustentável e economia verde. A agenda ocorre no contexto da COP30, que será realizada a partir do dia 10 em Belém (PA).

Organizado pelo Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo e Universidade de São Paulo (USP), o Summit tem sido palco para o anúncio de novos acordos de cooperação para acelerar a transição energética, preservar a biodiversidade e fortalecer a resiliência hídrica.

O encontro tem quatro eixos temáticos:

Finanças Verdes;

Resiliência e Futuro das Cidades;

Justiça Climática e Sociobiodiversidade;

Transição Energética e Descarbonização.

O painel de abertura, sobre a "Nova Visão da Economia Verde", conta com a presença do governador e moderação de Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente.

Além das autoridades, o evento apresenta 500 palestrantes, entre eles executivos e especialistas nacionais e internacionais, como Jennie Cato (Scania), Luz Stella (Colombian Natural Gas Association), Katerina Elias-Trostmann (Salesforce), Wolfgang Dieker (SAP), Alberto Mina (MIND de Milão) e a secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Resende.

Veja fotos do evento:

Summit Agenda SP+Verde: