Reprodução/Rafa Neddermyer/COP30 Belém será a sede da COP30

A 10 dias do início da COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 37 países ainda negociam hospedagem em Belém, capital paraense que vai sediar o evento mundial.

Outras 149 nações confirmaram ter reservas de acomodação para a conferência, que vai acontecer de 10 a 21 de novembro.



Os dados foram fornecidos ao Portal iG, nesta quinta-feira (30), por meio de e-mail, pela Secretária Extraordinária para a COP30 (Secop), que é vinculada à Casa Civil.

A UNFCCC, a convenção da ONU para o clima, é formada por 197 Estados mais a União Europeia.



Até o momento, 11 países não informaram sua condição de hospedagem ao governo e 17 países confirmaram reservas após a última sexta-feira (24), quando 132 nações já haviam garantido um local para ficar em Belém, somando hoje 149 nações.



A atualização da semana passada apontou que já havia sido alcançado o quórum para validar as decisões da conferência.



Desde o dia 18 de agosto, uma força tarefa do governo brasileiro vem trabalhando para contatar individualmente as delegações e orientar a reserva de hospedagens para a COP30.



Essa medida foi adotada depois que foram constatados preços abusivos de hotéis em Belém, por conta do evento.



De acordo com o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, houve avanços no plano de buscar bancos de desenvolvimento e entidades filantrópicas para garantir acomodação em Belém aos países que mais precisem.



Segundo ele, com estes recursos, foi possível garantir três quartos para cada uma das nações dos LCDs (grupos de países menos desenvolvidos), dos SIDs (grupo de países insulares) e do grupo de países africanos que apresentaram essa necessidade.







Até o último dia 7, apenas 87 nações haviam garantido hospedagem e 90 ainda negociavam diárias. Outubro chega ao fim com 62 novas confirmações.

As últimas três cúpulas tiveram adesão quase total.



A COP29, sediada no Azerbaijão, registrou a participação de 193 partes. Em 2023, 196 nações estiveram na COP28, em Dubai. E a COP27, no Egito, contou com 195 países.

