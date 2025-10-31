Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio durante a entrega

O Governo de São Paulo realizou nesta quinta-feira (30) uma cerimônia para formalizar a destinação de R$ 380 milhões para os 645 municípios do Estado.

O evento no Palácio dos Bandeirantes contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário de Saúde Eleuses Paiva, do secretário de Relações Institucionais Gilberto Kassab e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo ( Alesp), André do Prado.

“O que a gente quer, no fim das contas, é trabalhar em conjunto com vocês para fazer a diferença”, disse o governador.

Também foi anunciado que as cidades que atingirem 90% de suas metas receberão 50% a mais de verba do programa Incentivo de Gestão Municipal:

O secretário de Saúde apresentou um balanço das ações.

“Em uma das minhas primeiras conversas com o governador, ele me pediu para preparar o Estado para enfrentar uma nova pandemia. Nós começamos um projeto para criar um polo industrial de saúde em São Paulo que permita dar uma resposta rápida a uma nova pandemia” .

Impacto local

O valor destinado aos Fundos Municipais de Saúde, voltado ao custeio e ao investimento nos serviços locais, foi depositado nas contas de cada prefeitura, segundo o governo.

De acordo com André do Prado (PL), presidente da Alesp, o repasse permite a municípios menores conseguirem atender as demandas e equilibrar as contas:

“Esse dinheiro é fundamental para que os municípios menores cumpram suas necessidades na área da saúde” .





“A saúde precisa muito de recursos para a compra de medicamentos, manutenção e aquisição de equipamentos públicos”, disse a deputada estadual Camila Godoy (PSB).

Cidades pequenas, com orçamentos mais limitados, dependem ainda mais das verbas auxiliares.

O secretário de Saúde de Nova Campina, município de cerca de 8,5 mil habitantes, Matheus Sabino, explicou como o valor será aplicado:

“Nosso município destina atualmente 26% do orçamento para a saúde. Com o investimento que recebemos hoje, pretendemos custear a contratação de exames e cirurgias para a população” .