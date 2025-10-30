Mayara Vita/MDS A primeira unidade do programa foi inaugurada em Caruaru

O Governo Federal iniciou a implantação de lavanderias públicas e comunitárias em diferentes regiões do país.

O investimento total previsto é de R$ 13 milhões. As unidades integram o Plano Nacional de Cuidados, voltado à oferta de serviços coletivos de apoio às famílias e à redistribuição do tempo dedicado ao trabalho doméstico.

As lavanderias contam com áreas para lavagem e secagem, brinquedotecas e salas multiuso destinadas a cursos e oficinas.

O modelo combina o uso compartilhado de equipamentos com atividades formativas e convivência comunitária.

A gestão das unidades é feita de forma conjunta pelos Ministérios das Mulheres, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A primeira unidade foi inaugurada em maio, em Caruaru, interior de Pernambuco, com investimento de R$ 471,8 mil. O local inclui horta comunitária, área de convivência e espaços para capacitação. Outras cidades têm projetos em execução.

Em Petrópolis (RJ), estão previstas duas lavanderias, com recursos de R$ 621,8 mil.

Piauí receberá duas unidades, nas cidades de Teresina e Parnaíba, com investimento total de R$ 1,3 milhão.

Governos estaduais do Ceará e da Bahia negociam novas adesões.

Em Caruaru, o serviço passou a integrar a rotina de moradoras do bairro onde foi instalado. A artesã Isabel Santiago, 53, afirma que antes lavava roupas à mão todos os dias. Agora, reserva um único dia da semana para a tarefa.

“Quando veio a lavanderia, lavo tudo em um único dia e tenho o restante da semana para fazer outras atividades, como o artesanato, ir ao médico e ficar com a família” , disse, em entrevista à Agência Gov.

Além do uso prático, o espaço também funciona como ponto de encontro entre moradoras.

A auxiliar de educação infantil Ingrid dos Santos, 39, relatou à agência do governo mudança semelhante na rotina.

Casada e mãe de dois meninos, ela diz que o tempo antes dedicado à lavagem de roupas agora é usado para cursar pedagogia e fazer estágio.

“A lavagem de roupa é o que mais consome tempo na vida das mulheres. A lavanderia veio para somar, porque sobra um tempinho para a família e os estudos” , afirmou.

As unidades também oferecem cursos e oficinas voltados à geração de renda.





Política Nacional de Cuidados

Segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2022, as mulheres no Brasil dedicam, em média, 21,3 horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas, quase o dobro do tempo dos homens, que registram 11,7 horas. Entre mulheres de 60 a 69 anos, a média sobe para 24 horas semanais.

As lavanderias públicas fazem parte da estrutura criada pela Política Nacional de Cuidados.

A norma define o cuidado como direito de todas as pessoas e como responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias, sociedade civil e setor privado.

De acordo com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Rosane Silva, as lavanderias integram um conjunto mais amplo de ações públicas.

“O Brasil precisa reconhecer o cuidado como um direito e uma responsabilidade coletiva. As lavanderias mostram que é possível unir eficiência, sustentabilidade e inclusão social em um mesmo equipamento” , afirmou à Agência Gov.

Os equipamentos utilizam máquinas de alta eficiência e sistemas que reduzem o consumo de água e energia.

Além de diminuir despesas domésticas, os espaços foram concebidos para estimular a participação de homens e jovens nas tarefas, com o objetivo de dividir responsabilidades de cuidado e ampliar o tempo disponível para estudo e trabalho.