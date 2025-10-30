Reprodução/redes sociais Veículos são atingidos pelo alagamento em Nova York



Uma forte tempestade atingiu a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (30), causando inundações em vários pontos da cidade.

Ruas importantes ficaram intransitáveis.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas se arriscando em ruas tomadas pela água para chegar em casa. Assista:







Segundo a imprensa local, diversas estações do metrô ficaram alagadas, com plataformas submersas, e linhas foram interrompidas.



Foram atingidos os bairros do Brooklyn, Quens, The Bronx e Manhattan.

Nova-iorquinos foram vistos limpando esgotos em uma rua lotada do Brooklyn, nesta tarde, e carros foram atingidos por árvores derrubadas pelos ventos fortes, no Queens.



O Serviço Nacional de Meteorologia havia emitido alertas de enchentes repentinas nesta quinta, prevendo chuvas fortes, tempestades e rajadas de vento.



Ainda não há confirmação de feridos.