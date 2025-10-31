Gabriel Barros / Portal iG Metrô de SP

O Metrô de São Paulo realizou uma simulação de evacuação de emergência na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna nesta sexta-feira (31).

A ação contou com apoio da Defesa Civil do estado e do município, além da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da participação de passageiros.

A simulação foi iniciada às 10:30h, quando os 150 participantes foram conduzidos pelos agentes e funcionários para a plataforma. O Portal iG acompanhou os trabalhos.

Na plataforma, um anuncio sonoro orientou os passageiros a entrarem nos trens, que realizaram o deslocamento da estação "alagada" para uma estação segura.

Todo o trajeto foi acompanhado pelos agentes de segurança. A simulação ocorreu em meio ao funcionamento normal do sistema de metrô, testando a capacidade de operação.

Um dos participantes, o bombeiro civil Gabriel Costa, contou ao iG como foi a experiência:

"É minha segunda participação em simulações desse tipo. É muito importante ter um sistema de evacuação e emergência, foi uma experiência bem bacana."

Em 24 de janeiro deste ano, a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, que faz parte da Linha 1–Azul, ficou alagada durante o funcionamento. Esse episódio inspirou a simulação de hoje.

O tenente Maxwell Souza, da Defesa Civil do Estado, explicou que o foco da simulação foi o treinamento dos servidores do Metrô de SP:

"Hoje estamos treinando e preparando todos os funcionários do Metrô para agirem em uma situação real. Agora está todo mundo preparado, em caso de uma ocorrência real, todos saberão o que fazer'', disse ao iG.

Gildo Prado, chefe de departamento das estações de metrô administradas pelo Estado, participou da elaboração do simulado e enfatizou a qualificação dos funcionários como fator determinante para evitar tragédias em situações como a das chuvas de janeiro.

"O simulado é para quando a gente tiver uma situação crítica, onde as águas invadam a estação. Nesse protocolo a ideia é capacitar as equipes, treina-las para uma situação de emergência, tendo uma resposta rápida para a manutenção da segurança dos passageiros'', explicou ao iG.

O sistema de metrô de São Paulo transporta cerca de três milhões de pessoas por dia, o que equivale a 25% da população da cidade. Em meio às mudanças climáticas, aumento de chuvas e eventos extremos, adptações ao sistema de transporte são essenciais. Com o sucesso da simulação de hoje, novos treinamentos devem ser realizados.



