Foto: Rogério Capela iG anuncia apoio à Semana de Negócios e Empreendedorismo 2025

O portal iG é um dos apoiadores da Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2025), evento que tem início hoje (29), às 9h, no Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário, em Campinas (SP). Promovida pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Ministério do Empreendedorismo e executada pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a iniciativa chega à sua 11ª edição consolidada como uma das principais plataformas de inovação, conhecimento e conexões estratégicas do interior paulista.

A cerimônia de abertura conta com as presenças do prefeito em exercício de Campinas, Wanderley de Almeida, da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e vice-presidente da ACIC, Adriana Flosi, e da presidente da ACIC, Nina Bertelli.

O evento reúne especialistas, empresários e gestores públicos de diferentes setores. Ao longo da semana, o público participa de palestras, painéis, oficinas e atividades voltadas ao fomento do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento sustentável.

O apoio do iG à SNE 2025 reforça o compromisso do portal com o incentivo à transformação digital, à economia criativa e ao fortalecimento do ecossistema de negócios no país. Mais informação sobre a iniciativa no portal https://www.semanane.com.br/.

Serviço

Abertura da Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2025)

Data: 29 de outubro (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Prédio do Relógio – Pátio Ferroviário

Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1050, Vila Industrial, Campinas