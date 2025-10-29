Suspeito caminha com papel na mão para abordar a vítima
Suspeito caminha com papel na mão para abordar a vítima

Dois carros pararam diante de uma chácara no bairro Chácara Santo Antônio, em Vinhedo, na manhã de terça-feira (28). De dentro deles, desceram sete homens armados, vestindo coletes balísticos e exibindo um mandado de busca e apreensão. Pareciam agentes federais, mas não eram.

O grupo invadiu a propriedade de um CAC (caçador, atirador desportivo e colecionador) e rendeu o morador. Levaram 27 armas de fogo, entre fuzis, espingardas, pistolas e revólveres, além de 4 mil munições, 2 mil cartuchos vazios, 20 quilos de pólvora, celulares e a documentação do arsenal. As munições estavam guardadas em um cofre.

Antes da ação, os criminosos cortaram o cabo de fibra óptica que fornecia internet à região, dificultando qualquer pedido de socorro. O material roubado foi colocado em um caminhão-baú, usado na fuga.

Morador foi sequestrado e abandonado em rodovia

Durante o crime, o dono da chácara foi levado à força em uma viatura falsa. Sob ameaças de morte, foi abandonado às margens da Rodovia Edenor João Tasca. Ele conseguiu pedir ajuda em um posto de combustível.

Suspeitos durante ação em chácara de Vinhedo
Suspeitos durante ação em chácara de Vinhedo


O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Vinhedo como roubo qualificado, sequestro e associação criminosa. A perícia foi realizada no local, e câmeras de segurança registraram parte da ação.


Vizinhança sob suspeita

Na noite do mesmo dia, a Polícia Civil prendeu o vizinho da vítima, de 25 anos. Ele confessou ter repassado informações sobre a rotina do colecionador à quadrilha e alegou que estava endividado com criminosos. Com ele, foram apreendidas 70 munições.

As equipes continuam em diligências em três cidades do Estado para localizar os demais integrantes e tentar recuperar o armamento levado.

O caso reacende o alerta das autoridades sobre o uso de disfarces oficiais por quadrilhas especializadas em invadir residências com aparência de operações legítimas.

