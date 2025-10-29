Imagem: Reprodução/ Câmera de Segurança Suspeito caminha com papel na mão para abordar a vítima

Dois carros pararam diante de uma chácara no bairro Chácara Santo Antônio, em Vinhedo, na manhã de terça-feira (28). De dentro deles, desceram sete homens armados, vestindo coletes balísticos e exibindo um mandado de busca e apreensão. Pareciam agentes federais, mas não eram.

O grupo invadiu a propriedade de um CAC (caçador, atirador desportivo e colecionador) e rendeu o morador. Levaram 27 armas de fogo, entre fuzis, espingardas, pistolas e revólveres, além de 4 mil munições, 2 mil cartuchos vazios, 20 quilos de pólvora, celulares e a documentação do arsenal. As munições estavam guardadas em um cofre.

Antes da ação, os criminosos cortaram o cabo de fibra óptica que fornecia internet à região, dificultando qualquer pedido de socorro. O material roubado foi colocado em um caminhão-baú, usado na fuga.

Morador foi sequestrado e abandonado em rodovia

Durante o crime, o dono da chácara foi levado à força em uma viatura falsa. Sob ameaças de morte, foi abandonado às margens da Rodovia Edenor João Tasca. Ele conseguiu pedir ajuda em um posto de combustível.

Imagem: Reprodução/ Câmera de Segurança Suspeitos durante ação em chácara de Vinhedo





O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Vinhedo como roubo qualificado, sequestro e associação criminosa. A perícia foi realizada no local, e câmeras de segurança registraram parte da ação.





Vizinhança sob suspeita

Na noite do mesmo dia, a Polícia Civil prendeu o vizinho da vítima, de 25 anos. Ele confessou ter repassado informações sobre a rotina do colecionador à quadrilha e alegou que estava endividado com criminosos. Com ele, foram apreendidas 70 munições.

As equipes continuam em diligências em três cidades do Estado para localizar os demais integrantes e tentar recuperar o armamento levado.

O caso reacende o alerta das autoridades sobre o uso de disfarces oficiais por quadrilhas especializadas em invadir residências com aparência de operações legítimas.