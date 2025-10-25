Reprodução PMESP “Celular” que vira arma de fogo é apreendido pela PM no interior de SP

A Polícia Militar prendeu um homem em Roseira, no interior de São Paulo, após encontrar com ele um objeto disfarçado de celular que funcionava como arma de fogo. O caso ocorreu na quinta-feira (23) e foi registrado pela equipe de Força Tática do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Durante uma abordagem no bairro Barretinho, os policiais encontraram o item dentro de um carro onde estavam quatro pessoas. Ao verificarem o objeto, constataram que se tratava de uma arma adaptada para disparar munições calibre .380, com estrutura dobrável e aparência idêntica à de um telefone celular.

O grupo foi encaminhado à Central de Flagrantes de Guaratinguetá (SP), onde o homem responsável pelo armamento permaneceu preso. As demais pessoas foram ouvidas e liberadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.