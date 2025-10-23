Polícia Militar Tapioca temperada: PM apreende quase 2 toneladas de maconha

Um motorista foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (22) após ser abordado transportando quase duas toneladas de maconha em um caminhão na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Avaré, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem ocorreu no quilômetro 240 da via, durante uma operação de fiscalização realizada por equipes do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os agentes desconfiaram do comportamento do condutor e decidiram verificar a carga que o veículo transportava.

Polícia Militar Motorista é preso com 1,8 tonelada de maconha em Avaré





Durante a inspeção, os policiais encontraram aproximadamente 1,8 tonelada de maconha escondida sob pacotes de tapioca. A droga estava distribuída em diversos fardos, cuidadosamente empilhados para tentar disfarçar o conteúdo ilícito.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi detido e encaminhado ao Distrito Policial de Avaré, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.





A carga e o caminhão foram apreendidos e levados para o pátio da polícia, onde passarão por perícia. Segundo a corporação, a apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas que utiliza as rodovias paulistas como rota de transporte.



