Tapioca temperada: PM apreende quase 2 toneladas de maconha
Polícia Militar
Tapioca temperada: PM apreende quase 2 toneladas de maconha

Um motorista foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (22) após ser abordado  transportando quase duas toneladas de maconha  em um caminhão na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Avaré, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem ocorreu no quilômetro 240 da via, durante uma operação de fiscalização realizada por equipes do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os agentes desconfiaram do comportamento do condutor e decidiram verificar a carga que o veículo transportava.

Motorista é preso com 1,8 tonelada de maconha em Avaré
Polícia Militar
Motorista é preso com 1,8 tonelada de maconha em Avaré


Durante a inspeção, os policiais encontraram aproximadamente 1,8 tonelada de maconha escondida sob pacotes de tapioca. A droga estava distribuída em diversos fardos, cuidadosamente empilhados para tentar disfarçar o conteúdo ilícito.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi detido e encaminhado ao Distrito Policial de Avaré, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.


A carga e o caminhão foram apreendidos e levados para o pátio da polícia, onde passarão por perícia. Segundo a corporação, a apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas que utiliza as rodovias paulistas como rota de transporte.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2025-10-23/tapioca-temperada--pm-apreende-quase-2-toneladas-de-maconha.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes