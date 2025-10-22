Foto: Érica Martin / Agência O Dia Meia Hora teve quase metade das vendas entre os principais jornais do estado, segundo dados do IVC de setembro de 2025

O jornal Meia Hora encerrou setembro de 2025 com 45,5% de participação no mercado de impressos do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação ( IVC). O índice confirma a liderança absoluta da marca no estado e representa, na prática, que a cada 1 milhão de exemplares vendidos no Rio, 455 mil são do Meia Hora.

O desempenho reforça o crescimento consistente do jornal, que agora figura entre os quatro mais vendidos do Brasil. A conquista reflete o fortalecimento de uma marca reconhecida pela linguagem popular, humor e proximidade com o leitor, características que transformaram o Meia Hora em um ícone da comunicação carioca.

“Desde a fundação, o Meia Hora ocupa um espaço único na imprensa. O jornal dialoga com o carioca de forma genuína, com leveza, humor e um olhar atento ao cotidiano. Atingir esse resultado é reafirmar nossa vocação de manter esse laço com o leitor, seja na edição impressa ou digital”, afirma Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora.

Ainda de acordo com o executivo, a irreverência é parte da identidade do Meia Hora, e não apenas um recurso editorial. “A irreverência nunca foi um adereço, mas parte da essência do Meia Hora. Desde o início, a proposta foi romper com formalismos sem abrir mão da credibilidade. Essa linguagem popular transforma a leitura em algo imediato, prazeroso e próximo das pessoas”, completa ele.

Arquivo Thiago Feitosa é o presidente do grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora





Diante dos dados fornecidos pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) e da liderança do Meia Hora no estado, é possível ressaltar que o Meia Hora segue como referência de jornalismo popular no Brasil. E isso mantendo a relevância editorial mesmo em meio ao cenário de transformações do consumo de mídia.

A identidade do Meia Hora com o público carioca também é ponto de destaque de Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo O Dia . “O Meia Hora é o jornal do carioca - o mais querido, autêntico e popular do Rio de Janeiro. Essa liderança é a prova de que continuamos falando a mesma língua do nosso leitor: com humor, verdade e o jeito irreverente que é a cara da nossa cidade. Nosso conteúdo nasce das ruas, das histórias e da energia de quem vive e sente o Rio todos os dias”.

Arquivo Marcos Rezende é o vice-presidente do grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora

Também segundo Rezende, o jornal já faz parte do dia a dia dos cariocas. “Ver o Meia Hora consolidado como o jornal mais vendido do estado e o quarto maior do país é o reconhecimento de uma relação construída com muito trabalho, dedicação e paixão. Somos parte da rotina dos cariocas e é essa conexão que dá sentido ao que fazemos e nos inspira a seguir contando as histórias do nosso povo”.





Informação democrática

Após mais de duas décadas de história, com edições eternizadas na comunicação carioca graças ao sucesso da estratégia editorial e que seguem marcando época, o Meia Hora também é exemplo sobre como entregar informação de forma acessível ao público. Afinal, a marca conseguiu manter até hoje preços populares que permitem sua compra pelas famílias de todas as regiões do Rio: R$ 1,50 de segunda a sábado e R$ 3,00 aos domingos.

Enquanto muitos veículos priorizam cada vez mais a digitalização total, o Meia Hora prova que o impresso ainda tem espaço no mercado, especialmente quando oferece identidade própria, conteúdo relevante e preço acessível aos leitores.

“O jornal continua cumprindo sua missão. Ser o número 1 em vendas no Rio é uma vitória de toda a equipe e, principalmente, dos leitores, que fazem parte dessa história todos os dias”, conclui o presidente do Grupo O Dia, Thiago Feitosa.





Entenda o que é o IVC

O Instituto Verificador de Comunicação (IVC) é a principal entidade de auditoria de circulação de jornais, revistas e veículos digitais no Brasil. Fundado na década de 1960, o órgão atua de forma independente e sem fins lucrativos, certificando dados que servem de referência para o mercado editorial e publicitário.

No caso dos jornais, o IVC contabiliza exemplares efetivamente pagos e distribuídos, incluindo vendas em bancas, assinaturas e versões digitais. As informações são verificadas por equipes especializadas, garantindo comparabilidade e credibilidade entre os diferentes veículos.



A partir dos relatórios auditados do IVC, agências e anunciantes definem estratégias de mídia e investimentos publicitários, uma vez que garantem a transparência sobre o real alcance de cada jornal em circulação pelo país no estado do Rio de Janeiro.