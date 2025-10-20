Edson Lopes Jr./SECOM Smart Sampa é um exemplo de política pública para combate à criminalidade

Um jovem de 25 anos foi localizado nesta quinta-feira (16) em São Paulo, depois de um ano desaparecido. O rapaz é dependente químico e sumiu em outubro de 2024, desde então era procurado pela família. O reencontro ocorreu graças ao sistema integrado Smart Sampa, que cruzou imagens das mais de 40 mil câmeras espalhadas pela cidade, com registros de desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, acionando a Guarda Civil Metropolitana.

Foi a centésima localização do Smart Sampa. A GCM (Guarda Civil Municipal) encontrou o jovem na rua Major Diogo, no bairro Bela Vista, de onde foi encaminhado ao 78° Distrito Policial para o reencontro com os familiares. O secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, comemorou o resultado:

“É um trabalho que nos dá muita satisfação, pois coloca fim ao sofrimento e à espera de muitas famílias.O Smart Sampa é um exemplo de como a tecnologia, quando bem aplicada, pode proteger, salvar vidas e fortalecer o cuidado com a população” .

O Smart Sampa é o maior sistema de monitoramento da América Latina, e seu uso integrado com as forças de segurança já prendeu mais de 3200 pessoas em flagrante, capturou 2131 foragidos e registrou 624 ocorrências com veículos.



Além da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, o sistema age em conjunto com dados da Secretaria de Segurança Pública, do Sistema Cortex do Ministério da Justiça e trabalha diretamente com a Defesa Civil, CET e SPTrans.

Polícia Federal

No começo de outubro, a Polícia Federal fechou um acordo de cooperação com a prefeitura para a utilização dos dados do sistema de monitoramento, inclusive com agentes da PF na sede do Smart Sampa. A ideia é que ocorra um intercâmbio de conhecimentos entre as instituições, que resulte na resolução de crimes com auxílio das câmeras da Prefeitura.

Na ocasião, o Prefeito Ricardo Nunes apontou a parceria como um golpe na criminalidade:

“A partir de agora, a Polícia Federal terá acesso a todas as câmeras e, se necessário, poderá solicitar a instalação dos equipamentos em alguns locais para trabalharmos conjuntamente. Tenho certeza de que, a partir de hoje, estamos dando mais um grande golpe na criminalidade”.

A promessa do mandatário é que o orçamento do Smart Sampa seja dobrado e que salte de 40 mil para 200 mil câmeras inteligentes em toda a cidade até 2028.