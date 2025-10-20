Reprodução/Facebook Mark Anderson, 62 anos, e suas filhas, Lainey (à esquerda), 22 anos, e Ellie, 17 anos, morreram quando o avião em que viajavam caiu no meio da selva de Montana.

Um homem e suas duas filhas morreram após a queda de um pequeno avião em uma área remota de Montana, nos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como o piloto Mark Anderson, de 62 anos, e suas filhas Lainey, de 22, e Ellie, de 17, que viviam no Alabama.

Segundo o gabinete do xerife do condado de Powell, a aeronave perdeu o contato com o radar por volta das 16h30 de sexta-feira (17), quando o avião sobrevoava uma das regiões mais isoladas do estado, com 1,5 milhão de acres de extensão. As informações são no New York Post.

A perda de sinal levou ao envio de equipes aéreas da Base Aérea de Malmstrom, em Great Falls, que realizaram buscas até a meia-noite, segundo informações da revista People.

O avião foi encontrado na manhã seguinte, por volta das 9h, por uma aeronave voluntária operando sob a Divisão de Aeronáutica do Departamento de Transportes de Montana. As equipes de resgate chegaram ao local às 16h de sábado (18).

"O piloto e dois outros ocupantes foram declarados mortos no local", informou o xerife Gavin Roselles em nota à imprensa.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) conduzem a investigação para determinar as causas do acidente.

A confirmação das mortes causou comoção na comunidade do Alabama. A Sanders Aviation, escola de voo em Jasper onde Lainey treinava , afirmou em comunicado que ela havia obtido recentemente a certificação como instrutora de voo.

"Lainey se formou no programa de voo profissional da Universidade de Auburn, onde era membro da fraternidade Alpha Chi Omega. Era uma aviadora excepcional e uma instrutora muito querida em nosso campus", escreveu a instituição. A escola também pediu orações pela mãe das jovens, Misty Anderson, e pela família.





A república Alpha Chi Omega, da qual Lainey fazia parte, também publicou uma homenagem nas redes sociais. "Nos unimos às nossas irmãs da Auburn Alpha Chi em oração pela família e amigos de Lainey Anderson" , escreveu o grupo.