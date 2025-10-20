Bombeiros e Freepik Bombeiros resgatam saruê com filhotes em escola de Caraguatatuba

O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para uma ocorrência inusitada em uma escola municipal no bairro Tinga, na manhã desta segunda-feira (20), por volta das 8h30. Um saruê e seus filhotes estavam presos dentro de uma bobina de madeira, usada como ninho, na Escola Antônio Alves Bernardino.





Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o animal não conseguia sair por conta própria. Para garantir a segurança da mãe e dos filhotes, a equipe utilizou uma serra sabre e precisou cortar parte da estrutura do carretel, realizando o procedimento com cautela para evitar ferimentos tanto nos animais quanto nos profissionais envolvidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação exigiu paciência e precisão, já que o saruê estava com os filhotes abrigados no interior da bobina. “A ação foi conduzida com o máximo de cuidado para assegurar o bem-estar dos animais e da equipe”, informou a corporação.

Após o resgate bem-sucedido, o saruê e os filhotes foram soltos em uma área de vegetação natural, longe do ambiente urbano. A corporação destacou que o caso demonstra o comprometimento dos bombeiros com o manejo seguro da fauna silvestre e a importância de acionar profissionais treinados em situações desse tipo.





O saruê, também conhecido como gambá-de-orelha-branca, é um marsupial comum em áreas urbanas e rurais do Brasil.

Apesar de causar susto em quem o encontra, o animal é inofensivo e desempenha um papel importante no equilíbrio ambiental, ajudando no controle de insetos e pequenos roedores.