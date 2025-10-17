Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Polícia de São Paulo.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) abriu um novo concurso público com 2.200 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe, com remuneração inicial de R$ 5.055,53, valor que inclui o salário-base, o adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o benefício de insalubridade.

O edital, publicado em setembro, faz parte de um plano do governo paulista que prevê a contratação de 4.400 novos policiais até 2026, em duas etapas.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora responsável pelo processo seletivo.

A taxa de participação é de R$ 85, e as provas estão previstas para acontecer no dia 30 de novembro, em 51 cidades espalhadas pelo estado de São Paulo, além de outros municípios em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal, permitindo que candidatos de todo o país possam participar da seleção.

A prova objetiva terá 60 questões - 20 de português, 15 de matemática, 15 de conhecimentos gerais, 5 de informática e 5 de noções de administração pública - e vale 60 pontos ou mais. Já prova discursiva, aplicada junto com a objetiva, será uma redação em prosa, a partir de textos propostos pela banca. Vale 40 pontos ou mais, mas só será corrigida se o candidato atingir 30 pontos no teste de múltipla escolha. O candidato terá 5 horas para fazer as provas.

O Teste de Aptidão Física será feito com barra fixa dinâmica para homens e isometria na barra física para mulheres, abdominal remador e corridas de 50 e 2400 metros. Também serão feitos testes médicos, odontológicos e toxicológicos além de uma análise de investigação social sobre a idoneidade do candidato.

Requisitos de seleção

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E.

O edital também estabelece exigências de estatura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens, além de restringir tatuagens que contrariem os valores e a ética da corporação.

Os aprovados ingressarão no curso de formação de soldados da PM, etapa que marca o início da carreira militar e da preparação prática para o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, na Escola Superior de Soldados.