Reprodução/Instituto Últimos Refúgios/João Zanardo Gambá.









O Brasil abriga quatro tipos de gambás do gênero Didelphis, que podem ser encontrados em diferentes regiões do país. São elas:

o Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) - ocorre em áreas de floresta e campos do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil;

Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) - tem sua área de ocorrência expandida para o centro do Brasil;

Gambá-comum (Didelphis marsupialis) - é uma das espécieis mais amplamente distribuídas, ocorrendo desde o Brasil até o México;

Gambá-amazônico (Didelphis imperfecta) - habita a região Norte do país e como o nome sugere, ocorre nas florestas tropicais amazônicas.

Em um país tão grande como o Brasil, não é de se surpreender que os gambás são conhecidos por nomes diferentes de acordo com a região. Em Entrevista ao Portal iG, a bióloga Iasmin Macedo, coordenadora do Instituto Últimos Refúgios, esclareceu o assunto.

Segundo a bióloga, os principais nomes pelos quais os gambás são conhecidos no Brasil são:

Cassaco, Taibu, Ticaca, Sarigué (ê), Sarigueira, Taibu, Titaca - região Nordeste;

Mucura - região Norte;

Raposinha - região Sul;

Saruê, Timbu - região Sudeste;

Micurê - região Centro-Oeste.

Iasmin explicou que os diferentes nomes dados aos gambás são amplamente conhecidos e, por isso, acabam se misturando. Assim, é comum que o mesmo termo seja utilizado em mais de uma região.

Reprodução/Instituto Últimos Refúgios/ Leonardo Merçon Gambás de orelha branca.





"Quando fazemos postagens por exemplo, falando que no Espírito Santo esses animais são conhecidos como gambás, vai ter alguém comentando assim: 'Ah, não! Eu moro no Espírito Santo e conheço como Saruê'. A gente recebe muito essas mensagens quando postamos sobre isso. É bem legal."





Existe ainda outra espécie de gambá que ocorre no Canadá, nos Estados Unidos e no México: a Didelphis virginiana, conhecida popularmente como opossum e zarigüeya.