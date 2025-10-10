Daniel Leite Andrade / Portal iG Alerta recebido nos celulares

Na tarde desta sexta-feira (10) a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de chuvas fortes e queda de granizo severo para as regiões norte, sul, norte e centro da capital. O aviso automático foi enviado para telefones da região. As chuvas vêm acompanhadas de ventos fortes há a possibilidade de descargas elétricas. Piracicaba também está em alerta.

Saiba Mais: São Paulo tem previsão de tempo instável até sexta



É recomendado não sair de casa, evitar áreas com possibilidade de alagamento, não se abrigar embaixo de árvores e redobrar a atenção no trânsito. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas em parceria com órgãos meteorológicos e reforça que, em caso de emergência, os moradores dessas regiões devem ligar para o telefone 199.



Como funciona o alerta?



Quando a Defesa Civil emite um alerta para uma determinada área, as operadoras de telefonia encaminham a mensagem para todos os celulares conectados às antenas que cobrem aquela região. Ou seja, mesmo que o seu número não esteja cadastrado, você pode receber o aviso se estiver fisicamente dentro da área de risco no momento da emissão.



