Gabriel Barros/Portal iG Polícia em frente ao Jamile

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo descartou a possibilidade de explosão no restaurante Jamile, localizado no bairro da Bela Vista, no começo da tarde desta quarta-feira (8).

As primeiras informações que circularam apontavam explosão na cozinha, que teria derrubado parte do teto do prédio. Entretanto, o que ocorreu foi a queda de um mezanino, vitimando uma das funcionárias, que ficou presa nos escombros.



O restaurante, segundo nota de Henrique Fogaça ao iG, não pertence ao chef, que apenas assina o cardápio do Jamile. Fogaça lamentou o acidente e prestou solidariedade às vítimas e familiares.

Saiba mais: Fogaça se pronuncia após explosão atingir restaurante em SP

O desabamento do mezanino ocorreu perto do meio-dia, mas os esforços de resgate seguiram até o início da noite, quando foi retirado o corpo da funcionária que faleceu. Outro homem também ficou sob os escombros, mas foi resgatado com vida.

Ao total, eram 20 funcionários no ambiente, que já estava aberto, porém sem clientes no momento do acidente. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, além de outras sete que tiveram ferimentos leves e foram liberadas no local da ocorrência.

“Ela estava tendo uma parada cardiorrespiratória e mesmo após infinitas tentativas dos médicos que estavam no local, foi necessário atestar o óbito da vítima”, disse a tenente Olívia Perroni, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

A tentativa de resgate, ainda de acordo com a porta-voz, incluiu um mecanismo inflável para impedir o movimento de destroços, agravando soterramentos, além do uso de correias para retirar as vítimas.



O prédio possuía o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) e estava em situação regular. A operação incluiu cerca de 50 bombeiros, 10 viaturas, além de policiais civis e militares, agentes da Defesa Civil, Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) e também da Polícia Técnico-Científica.

Funcionários de outros restaurantes e vizinhos do Jamile ajudaram nos primeiros socorros no momento em que o mezanino cedeu.

Humberto Lima, segurança de um dos vários restaurantes da rua, contou ao iG que algumas pessoas acharam que era um assalto, pelo barulho do acidente.

“Eu corri para lá. Não havia assalto, o teto desabou. Foi uma correria, muitas pessoas machucadas, a maioria, conhecidos” .

Após a retirada das vítimas, a perícia examinou o local e deve buscar a causa do desabamento.