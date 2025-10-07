Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas em São Paulo

A chegada de uma frente fria muda completamente o tempo nesta terça-feira (7) em várias partes do país. Em São Paulo, o dia será de céu nublado, chuva e frio. O ar polar que acompanha essa frente vai derrubar as temperaturas: os termômetros não devem passar dos 21 °C, e a mínima fica perto dos 15 °C.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para queda acentuada de temperatura e chuvas intensas durante o dia.



Entre terça (7) e sexta-feira (10), São Paulo terá céu fechado, vento frio e sensação térmica baixa. As máximas não passam dos 20 °C. A partir de sábado (11), o sol volta a aparecer, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva.



Enquanto isso, o Rio de Janeiro terá um dia mais ameno, com sol entre nuvens e temperaturas perto dos 26 °C. No Centro-Oeste, o calor continua. Cidades do interior de Goiás e Mato Grosso podem registrar até 33 °C, com clima seco e abafado.



No Sul do país, o frio será ainda mais forte. Em Porto Alegre, o tempo fica nublado e gelado, com mínima de 14 °C e máxima de 17 °C. Em Santa Catarina e Paraná, o clima também será frio e úmido, com pouca variação de temperatura.



Já no Norte e Nordeste, o calor predomina. Em Manaus, a máxima chega a 31 °C, com sol e pancadas de chuva ao longo do dia. No interior da Bahia, Pernambuco e Piauí, o tempo segue quente e seco, e os termômetros podem passar dos 34 °C.