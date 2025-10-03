Paulo Lima / Governo do Estado SP O reservatório EU-08

Foi inaugurado nesta sexta-feira (03), em Franco da Rocha (SP), o terceiro reservatório de água do Programa de Combate a Inundações na Bacia do Rio Juquery. A obra tem capacidade para 176 mil metros cúbicos de água, e o custo foi de R$ 48 milhões.

O reservatório ''EU-08'' fica no Ribeirão Eusébio, na área central de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital, que possui histórico de enchentes frequentes. O volume total de armazenamento chega a 268 mil m³ de água, controlando a vazão do ribeirão e oferecendo proteção à população.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve presente na inauguração, destacando a importância do projeto:

João Valério / Governo do Estado SP Inauguração do reservatório

“Esse é um conjunto de obras de resiliência hídrica muito importante. Franco da Rocha cresceu no vale do Eusébio, então a cada chuva a cidade sofria com as inundações, inclusive com a interrupção da operação da Linha 7-Rubi. Agora, mesmo antes de estarem prontos, os reservatórios EU-08 e EU-09 já repercutiram no município, mitigando cheias” , afirmou.



Segundo Natália Resende, secretária da Semil, a operação do EU-08, em conjunto com o reservatório EU-09, amplia a capacidade de controle de cheias protegendo áreas urbanizadas:

“O sistema integrado já demonstrou eficácia em eventos extremos e vai garantir mais segurança hídrica e qualidade de vida para milhares de famílias” .

Sistema integrado

Ao término das obras do Programa de Combate a Inundações na Bacia do Rio Juquery, serão seis reservatórios. Além do EU-08 e o EU-09, funcionamo AV-03 e, em março, deve ficar pronto o TG-09.

A expectativa é reduzir em cerca de 47% a vazão máxima do curso d’água.