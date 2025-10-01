Agência Brasil Governador de SP Tarcísio de Freitas



O governo paulista enviou a proposta orçamento para os deputados estaduais avaliarem. O valor previsto e de R$ 382 bilhões, aumento de 4% em relação ao aprovado para 2025 (R$ 372 bilhões).

Foram destacadas áreas como mobilidade e combate à pobreza (veja detalhes abaixo).

Para onde vai o dinheiro?

Do total de R$ 382 bilhões previstos, R$ 30 bilhões seriam para investimentos e novos projetos do governo estadual.

O restante do dinheiro é reservado para fazer funcionar o que já existe, e garantir a manutenção e ampliação dos serviços públicos, como saúde, educação, segurança, desenvolvimento social, cultura, habitação e meio ambiente.

Parte do valor também é destinada a pagar os funcionários públicos, a previdência social e a dívida pública.

Áreas destacadas pelo governo

O governo ressaltou o SuperAção SP, projeto que integra serviços para combater a pobreza extrema, a fome e promover a inserção dos paulistas no mercado de trabalho.

Na mobilidade e infraestrutura, destacou a expansão das linhas laranja, ouro, verde, amarela, lilás e prata do metrô, além da malha ferroviária, rodovias estaduais e a construção do Túnel Imerso Santos-Guarujá.

Haveria também recursos destinados à construção do novo Centro Administrativo de São Paulo - que encabeça a revitalização do centro da capital.

Valor inicial pode ser alterado

O valor total apresentado pelo governo paulista pode sofrer correção a partir das emendas dos deputados, na Assembleia Legislativa.

No ano passado, por exemplo, a proposta inicial era de R$ 339 bilhões. Após a tramitação na Alesp, passou a R$ 372 bilhões, aumento de 9,5%.

Os deputados têm até o final do ano para alterar o projeto e aprovar a Lei.