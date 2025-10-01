Marina Ramos / Câmara dos Deputados Haddad e Hugo Motta

O governo Lula planejou um tiro de canhão eleitoral com a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

O projeto promete beneficiar 10 milhões de brasileiros e deixou uma encrenca na mão do Congresso: na véspera das eleições, não seria muito popular se posicionar contra um beneficio para tanta gente.

Lula montou algumas trincheiras no terceiro mandato como presidente. Uma delas é o da justiça tributária.

Diferentemente do discurso de conciliação dos mandatos anteriores, desta vez ele não faz tanta questão de afagar os mais ricos. Pelo contrário, não perde a chance de apontar o dedo na cara e explicar de onde vem tanta desigualdade no país.

Mas o projeto tem um problema de saída. Para isentar tanta gente, o dinheiro precisa vir de algum lugar. Isso explica a campanha do governo pela taxação das fortunas dos mais ricos.

É aí que a coisa se complica.

O projeto de isenção do IR só avança com os votos do centrão. O centrão só consegue eleger os seus se tiver o voto dos mais pobres no ano que vem. Mas todos ali legislam mesmo para quem financia suas plataformas eleitorais: a fatia mais rica da população brasileira. Ou seja: eles mesmos. Ou os parentes. Ou os apoiadores de campanha.

Ninguém ali está disposto a dar um tiro no próprio pé para ajudar Lula a se reeleger em 2026.

Mas não podem falar isso em voz alta. Usam, então, a conversa de responsabilidade fiscal. É um jeito bonito de dizer que se Lula quer ficar bem com a classe média e média baixa ele que movimente o cobertor curto de seu eleitorado e mexa no orçamento da Saúde e da Educação.

Para o centrão e a direita, era melhor que o Estado nem oferecesse serviços em escolas e hospitais. Seria um filão a mais para grupos empresariais dos setores das quais são sócios ou ligados por outras vias.

Em resumo: todos querem ficar bem com o eleitor, mas ninguém quer cortar na própria carne. Essa é uma batalha que está só começando.

*Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG