Divulgação Incêndio atinge Teatro Mário Covas

Um incêndio atingiu o Teatro Mário Covas, em Caraguatatuba, na noite desta terça-feira (2). O fogo começou por volta das 20h40, quando cerca de 30 pessoas participavam de um ensaio musical no local. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início na parte superior do prédio, em duas condensadoras do sistema de ar-condicionado. Equipes do Auto Bomba Salvamento e da Unidade de Resgate foram acionadas e conseguiram controlar o fogo antes que ele se espalhasse e provocasse danos estruturais mais graves.

Todos os presentes conseguiram sair do teatro sem ferimentos. Após o trabalho de rescaldo, o local foi deixado em segurança. O prefeito de Caraguatatuba, Mateus Silva (PSD), também esteve no teatro e acompanhou a ocorrência.