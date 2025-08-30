Uma faixa exposta pela Atlética da Faculdade de Medicina da USP, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, gerou protestos e acusações de racismo nesta semana. O cartaz mostrava uma caveira, considerado um símbolo do curso, pisando sobre um indígena rendido, ao lado de figuras de um urso e uma serpente. A imagem trazia ainda a frase: “Pela caveira eu dou a minha vida” .
Estudantes indígenas da universidade consideraram a representação ofensiva e violenta. Integrantes do movimento Levante Indígena rasgaram a faixa após receberem o material da própria Atlética, sob pressão da comunidade acadêmica.
Em nota, o grupo repudiou o ato: “Trata-se de racismo anti-indígena, um desenho extremamente violento que atualiza os 525 anos de violência colonial” . O movimento também cobrou retratação pública das atléticas e criticou o uso de elementos da cultura indígena como mascotes.
A Atlética afirmou que não teve intenção de endossar o racismo e explicou que a faixa fazia referência à competição esportiva Intermed, em que outros cursos de Medicina usam símbolos como o indígena (Unifesp), a serpente (Santa Casa) e o urso (Faculdade do ABC). Segundo a entidade, a escolha foi “uma tentativa de representar rivalidades”, mas reconheceu falta de sensibilidade: “Ouvimos e entendemos o protesto. Acreditamos na importância do letramento racial dentro das Atléticas” .
A direção da Faculdade de Medicina da USP declarou ter pedido a retirada imediata da faixa, afirmando que não compactua com manifestações de violência, preconceito ou discriminação.
O Portal iG entrou em contato com a Atlética de Medicina da USP, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.