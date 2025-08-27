REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Linha 1-Azul do metrô de SP

Um passageiro caiu na via da estação Conceição, na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, e o resgate causou atrasos na circulação de trens na manhã desta quarta-feira (27).

Ao iG, o Metrô de São Paulo informou que a ocorrência começou por volta das 6h30 e impactou também as Linhas 2-Verde e 3-Vermelha.

Além disso, a companhia disse que a circulação da Linha 1-Azul entrou em processo de normalização às 7h07, após o resgate do passageiro. Desde então, os trens já circulam normalmente, em carrossel, pelas duas vias entre Jabaquara e Tucuruvi.

Nas Linhas 2-Verde e 3-Vermelha, a operação também já foi restabelecida.





Questionado pelo iG sobre o estado de saúde do passageiro, o Metrô de São Paulo afirmou que não há, até o momento, informações a serem compartilhadas.

