MARCELO CAMARGO Temporal

As pancadas de chuva devem ganhar intensidade no Sul e no Sudeste nesta quarta-feira (27), com risco de temporais localizados, rajadas de vento e trovoadas. A instabilidade avança principalmente pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, enquanto no Sudeste a chuva se concentra em áreas de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a previsão do Clima Tempo, na faixa leste do Nordeste os ventos úmidos vindos do oceano mantêm a instabilidade. A chuva ocorre de forma ocasional ao longo do dia e se intercala com períodos de sol.

Entre a Bahia e Sergipe, a previsão indica chuva fraca a moderada, sem descartar episódios mais fortes. Já de Alagoas ao Rio Grande do Norte, a tendência é de precipitação fraca e passageira. No sertão, agreste e meio-norte, o tempo continua firme, com calor intenso e alerta para baixa umidade.

No Norte, a instabilidade permanece sobre Amazonas e Roraima, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes. A chuva também pode cair com mais intensidade no norte do Pará e do Amapá, incluindo Belém. Já em Rondônia, Acre e Tocantins, o sol predomina, mas o alerta é para os baixos índices de umidade do ar.