O estado de São Paulo terá, entre esta terça (26) e quarta-feira (27), dois alertas climáticos: um de tempestades na região metropolitana da capital, faixa leste e litoral e outro, de risco de incêndios, no interior, devido à baixa umidade.

Segundo o boletim Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Defesa Civil do estado, o risco de tempestades também se estende pelo Vale do Paraíba e nas regiões de Campinas e Itapeva.

"Essas regiões vão enfrentar uma possibilidade de tempestades com chuva isolada, raios, até chuva de granizo “, afirmou o major Rodrigo Fiorentini, diretor da divisão de respostas da Defesa Civil.

No interior, o alerta é para as queimadas, principalmente nas regiões do centro e norte do estado – como em Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente.

"Nossos mapas indicam risco bem elevado para os próximos dias. É muito importante que nesse período, com umidade relativa do ar baixa, temperatura alta, que a população tenha muita atenção e adote medidas preventivas quanto aos riscos de incêndio florestal no estado “, reforçou Fiorentini.

Incêndio no interior

A Defesa Civil ainda combate um incêndio em São Simão (SP) , na região de Ribeirão Preto, que começou no domingo (24). As chamas atingem a Estação Ecológica Santa Maria.

O órgão informou que, desde a segunda-feira (25), está utilizando um retardante de chamas no local e que, até agora, já foram feitos 22 lançamentos do produto. O líquido, que é um fertilizante agrícola, potencializa em até cinco vezes a capacidade da água de conter as chamas.

"O líquido é diluído na água e, a partir daí, é colocado na aeronave, que carrega 1500L e vai até o local do incêndio e faz o lançamento diretamente nos focos, com toda a coordenação do Corpo de Bombeiros. Isso melhora a eficiência do combate” , explicou o major Fiorentini.

A região com focos de incêndio compreende área de plantação rural e de preservação permanente, cerrado. O incêndio começou no domingo (24) e atinge a Estação Ecológica Santa Maria. As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Fundação Florestal estão atuando por terra desde as primeiras horas do fogo.

Do dia 1º de agosto até esta segunda-feira, o estado de São Paulo havia registrado 456 focos de incêndio, segundo os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O recorde histórico para o mês é do ano passado, quando 3.612 focos foram registrados.