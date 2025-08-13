Reprodução/CBN Imagens falsas utilizadas por golpistas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) realiza operação na manhã desta quarta-feira (13) contra uma rede criminosa que realiza fraudes contra a Uber. As investigações apontam que o grupo gerou um prejuízo de R$ 114 mil à plataforma por meio de fraudes no aplicativo, na zona norte carioca.

Os suspeitos utilizavam uma inteligência artificial para manipular imagens digitalmente para burlar o sistema de verificação da plataforma. As ações desta quarta foram batizadas de "Operação Rota Falsa", e foram deflagradas pela Delegacia de Defraudações (DDEF).

Esquema de fraude

Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam contras fraudulentas de motoristas e de passageiros. Eles faziam pedidos de corridas e acrescentavam múltiplas paradas durante o trajeto, aumentando consideravelmente o valor final da viagem.

No final da corrida, a Uber cobria o pagamento integral das paradas ao falso motorista, enquanto a quantia permanecia pendente na conta do passageiro. Este, por sua vez, também um perfil falso, não quitava a dívida e abandonava a conta.

A Uber identificou mais de duas mil corridas com os indícios de fraude. Os suspeitos abriram 480 contas em nomes de falsos motoristas e passageiros e, entre essas, 478 foram criadas do endereço residencial de um dos investigados.

Os policiais ainda identificaram que grande parte das contas bancárias vinculadas no aplicativo era de uma outra integrante dessa quadrilha.

Golpe com auxílio de IA

Os agentes também apuraram que a quadrilha fraudava o sistema de verificação da plataforma com auxílio de inteligência artificial, para modificar imagens ou gerar novas a partir de outros rostos. As fotos falsas eram impressas e colocadas por cima do próprio rosto dos golpistas.





Os policiais cumpriram mandados em endereços de diferentes regiões do Rio de Janeiro, nos bairros Alto da Boa Vista, Tijuca, Maracanã e Honório Gurgel.

O Portal iG entrou em contato com a Uber para um posicionamento sobre as investigações. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.