Terminam nesta segunda-feira (11) as inscrições para o processo seletivo de professores para o ensino médio técnico em São Paulo. São cerca de 5 mil vagas para os seis eixos tecnológicos de ensino.

Para participar, os profissionais devem acessar a página de inscrição, completar o cadastro e pagar a taxa de R$ 49. A prova será no dia 28 de setembro em 77 cidades do estado. A banca organizadora é a Fundação Getulio Vargas ( FGV).

O salário é de R$ 5.565,00 por uma jornada de 40 horas semanais – mas é possível ter uma carga horária reduzida com salário proporcional.

Critérios

A princípio, para participar, o profissional deve ter, no mínimo, graduação – seja uma licenciatura, um bacharelado ou um tecnólogo.

No caso de não ser formada, a pessoa pode participar se for considerada especialista com notório saber ou ser técnica de experiência comprovada.

Para os graduados, o curso precisa estar na lista dos aceitos para ensinar nas matérias escolares de cada um dos eixos tecnológicos. O profissional pode escolher mais de um eixo e município ou diretoria de ensino para dar aulas, desde que os horários não coincidam.

Etapas

O processo seletivo será feito em quatro fases:

Prova objetiva (30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 de específicos do eixo escolhido). Prova discursiva (1 questão, com valor de até 20 pontos, sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida), que será no mesmo dia da prova objetiva. Prova prática(em vídeo, de 5 a 7 minutos, simulando uma aula, com temas definidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que devem ser enviados de 18 de agosto e 15 de setembro à banca). Avaliação de títulos.



Candidatos pretos, pardos, indígenas e Pessoas com Deficiência terão direito a ações afirmativas.

