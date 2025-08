Divulgação/EPR Via Mineira BR-040, entre Juiz de Fora (MG) e Belo Horizonte (MG)

A EPR Via Mineira, que administra a BR-040 em Minas Gerais, completou um ano. O trabalho da concessionária ganhou repercussão assim que o grupo assumiu o trecho e praticamente dobrou o valor do pedágio.

A viagem entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, numa distância menor que 300 km, custava R$ 18,90 na época.

Com a nova gestão assumindo, em agosto de 2024, passou a custar R$ 38,10, só a ida. A cobrança é feita nas cidades de Barbacena, Itabirito e Conselheiro Lafaiete.

Como todo aumento de pedágio em rodovias federais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT) autorizou o reajuste na época. Alegou que considerou a inflação e a necessidade de recompor a tarifa.





Um ano depois

No release de divulgação de um ano da concessão, a empresa listou como algumas intervenções realizadas em um ano a instalação de sonorizadores e reforço da sinalização.

A EPR afirma que melhorou, por exemplo, a segurança no trevo da cidade de Morda, historicamente perigoso e com alto número de acidentes. De acordo com a empresa, o número de ocorrências no local caiu 80%.

Ainda segundo a concessionária, nos feriados de Carnaval, Semana Santa, Tiradentes e Corpus Christi, em 2025, não houve registro de mortes, “sinalizando avanços na prevenção mesmo em períodos de alta circulação” , informa um trecho do comunicado.

A empresa também garantiu ter melhorado a visibilidade noturna em toda a viagem com a colocação de tachas refletivas, mais conhecidas como “olhos de gato” .