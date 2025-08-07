SSP/SP Ao todo, foram apreendidos 951 quilos de maconha, sendo 1.115 tijolos da droga, além de uma moto e os dois veículos, R$ 202 em espécie e materiais relacionados ao tráfico

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta quarta-feira (6), 951 quilos de maconha em em Diadema, região metropolitana de São Paulo, e na Zona Sul da capital. Um homem de 25 anos e uma mulher de 32 foram presos em flagrante por tráfico.

A droga foi encontrada em dois imóveis: um era um galpão, no bairro de Canhema, em Diadema, e o outro no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo, que fica a cerca de 5 km de distância.

Além da substância, que estava dividida em 1.115 tijolos, também foram apreendidos uma moto e dois veículos, além de R$ 202 em espécie e outros itens relacionados ao tráfico de drogas.

SSP/SP Material apreendido pela Polícia Civil





A polícia encontrou ainda balanças de precisão, material para fracionamento e anotações, segundo a Secretaria de Segurança Pública ( SSP).

O caso, que segue sendo investigado, foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como tráfico de drogas e localização e apreensão de veículo.

A operação

A equipe de policiais identificou que uma carga da substância ilícita seria descarregada no galpão em Diadema e passou a monitorar o local. Quando uma carreta e dois carros chegaram ao endereço, as autoridades seguiram os veículos até o segundo ponto, na Zona Sul, e, em seguida, retornaram ao galpão.

Os agentes então entraram no local e, nesse momento, duas pessoas que dirigiam os carros fugiram pelos fundos. Segundo apuração da polícia, parte da droga já havia sido repassada e descarregada.

Em seguida, os policiais foram até o imóvel da Zona Sul, onde a mulher foi presa. A SSP não informou o local de prisão do homem.



