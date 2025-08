Governo de SP Polícia Civil apreendeu emagrecedores e anabolizantes em SP





A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, nesta terça-feira (5), 57 mandados no estado contra uma organização criminosa envolvida na falsificação de remédios emagrecedores e anabolizantes.

Além de São Paulo, operações são realizadas em outros 12 estados, totalizando 120 mandados cumpridos – sendo 85 de busca e apreensão e 35 de prisão.

De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava por meio de uma empresa clandestina para produzir e vender as substâncias – sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) e sem a exigência de receita médica.

O delegado da Polícia Civil paulista Ronald Quene, que coordenou a operação, afirmou que o grupo movimentou R$ 25 milhões nos últimos cinco anos.

Desde junho, canetas emagrecedoras só podem ser vendidas no Brasil com retenção da receita, conforme regulamentação da Anvisa.

Segundo a polícia, as 57 ordens judiciais no estado foram cumpridas na capital e em outras 11 cidades: Guarulhos, Mogi das Cruzes, Cotia, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Jacareí, Campinas, Jundiaí, Louveira, Sumaré e São José do Rio Preto. Foram necessárias 255 equipes para a operação, com três policiais cada.

Os mandados no resto do país foram cumpridos no Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.