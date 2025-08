Pixabay Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em SP terminam nesta segunda

Terminam nesta segunda-feira (4) às 23h as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional no estado de São Paulo. As aulas, que são presenciais, estão previstas para começar na próxima segunda (11) .

São 1.460 vagas em cursos como de confeitaria, ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, auxiliar de logística, gestão financeira e operador de telemarketing, entre outros.

As capacitações são voltadas para quem está entrando ou quer voltar ao mercado de trabalho e fazem parte do programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado.

As aulas serão ofertadas em 43 municípios paulistas, divididas em três turnos: manhã (das 8h às 12h), tarde (das 13h às 17h) e noite (das 18h às 22h). É possível verificar, no momento da inscrição, quais cursos serão oferecidos em quais cidades e turnos.

Critérios

Para participar, é preciso ser alfabetizado, morar no estado de São Paulo e ter idade compatível com a modalidade escolhida do programa. Existem duas categorias:

Novo Emprego : para jovens e adultos a partir de 16 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira

: para jovens e adultos a partir de 16 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira Meu Primeiro Emprego: para jovens de 16 a 24 anos que buscam a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho



Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, terão prioridade menores de idade, pessoas com deficiência, desempregadas e de baixa renda.

Para receber o certificado de conclusão, o aluno precisa frequentar ao menos 75% das aulas do curso.

A escolha dos temas das qualificações foi feita após uma análise da demanda de mercado no estado, segundo o governo, com o objetivo de preparar as pessoas para setores em que há vagas abertas.

Para se inscrever, acesse o site.