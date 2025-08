Reprodução/Defesa Civil SP Pelo menos 100 moradias de palafitas foram destruídas pelo fogo

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (1º) um pacote de medidas para apoiar as famílias atingidas pelo incêndio que destruiu cerca de 100 imóveis no dique da Vila Gilda, em Santos, no litoral paulista. Uma pessoa morreu no incidente, segundo a Defesa Civil.

Entre as principais ações, estão a construção de 416 novas moradias: 216 unidades no Residencial Iguape, em Santos, e 200 no Residencial Vicentinos II, em São Vicente. Esses empreendimentos serão viabilizados por meio da Carta de Crédito Associativa da CDHU e têm projetos já aprovados, o que deve agilizar o início das obras.

“Ninguém que perdeu a casa ficará desassistido. Todos serão contemplados pelo programa habitacional do Estado”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. Ele também anunciou que, a partir de dezembro, estarão disponíveis 574 apartamentos no condomínio Santos AB e, a partir de janeiro, mais 300 unidades no Conjunto Jabaquara.

As novas moradias fazem parte do programa Vida Digna, que busca retirar famílias de áreas de risco. No total, são 2,9 mil unidades previstas, das quais 936 já foram entregues e outras 1.996 estão em produção.

Auxílio emergencial

Além das novas casas, as famílias desalojadas receberão auxílio moradia no valor de R$ 1.000, oferecido pelo governo estadual em parceria com a Prefeitura de Santos. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) também enviou equipes para atendimento direto na comunidade e vai liberar R$ 1.000 extras por família para compra de utensílios domésticos, roupas, móveis e eletrodomésticos.

O repasse será feito após a publicação de decreto municipal de emergência ou calamidade, conforme prevê a Resolução SEDS nº 06/2025. Também foram destinados R$ 70 mil para apoiar serviços da Assistência Social que atuam no atendimento aos afetados.

Equipes de psicólogos e assistentes sociais da SEDS, sediadas em São Vicente, poderão ser mobilizadas para prestar atendimento nos abrigos temporários, conforme a necessidade identificada.

Ajuda humanitária e alimentação

Ainda nesta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado enviou 200 colchões, 200 jogos de cama, 200 cobertores, 200 travesseiros e 100 kits de higiene pessoal. O Fundo Social de São Paulo também destinou 150 cestas básicas, além de roupas, brinquedos, sapatos e itens de higiene, como escovas de dente, sabonetes e absorventes.

O Programa Bom Prato distribuiu de imediato 300 refeições no almoço e outras 300 no jantar para as famílias afetadas. As marmitas foram preparadas nas unidades Vila Gilda e Santos 1 e entregues pela prefeitura no abrigo emergencial que acolhe as vítimas. O fornecimento diário das refeições está garantido, inclusive aos fins de semana.