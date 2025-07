Instagram/ @corpodebombeiros_litoralnorte Vídeo mostra resgate dramático de família à deriva em Ubatuba





Uma família composta por seis pessoas (incluindo duas crianças) foi salva de um naufrágio por uma ação rápida do Corpo de Bombeiros de Ubatuba na manhã desta segunda-feira (28), na Praia da Enseada. O grupo estava em uma embarcação que ficou à deriva durante uma forte ressaca marítima, correndo risco iminente de afogamento.

O chamado de socorro chegou por volta das 5h30. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a embarcação instável, com entrada de água e sem ancoragem, sendo arrastada pelas ondas e ventos intensos. Dentro do barco estavam três adultos, uma adolescente de 15 anos, uma criança de 11 e uma menina de apenas 3 anos.

Segundo relato do marinheiro, o bote de apoio da embarcação foi danificado pelas condições do mar, o que causou a deriva. Diante do cenário crítico, parte da equipe de resgate nadou até o barco para avaliar a situação, enquanto o restante providenciava os equipamentos e organizava uma nova embarcação para o salvamento.

O resgate só foi possível graças à colaboração de um morador da região, que emprestou sua chata de alumínio. Com ela, os bombeiros conseguiram retirar todas as vítimas com segurança e levá-las até a faixa de areia.





Felizmente, ninguém precisou de atendimento médico, e todos foram desembarcados em segurança. A operação, marcada por agilidade e cooperação entre bombeiros e a comunidade, evitou o que poderia ter sido uma tragédia nas primeiras horas do dia.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância do trabalho em equipe e da solidariedade local para garantir o desfecho positivo da ocorrência.