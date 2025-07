Reprodução Padrasto teria envenenado o enteado por ciúmes





Lucas da Silva Santos, de 19 anos, morreu no domingo (20) após dez dias internado com suspeita de envenenamento. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o padrasto do jovem, Ademilson Ferreira dos Santos, teria colocado veneno em um bolinho de mandioca entregue à família, motivado por ciúmes e sentimento de rejeição.

O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, Ademilson foi quem preparou e distribuiu os bolinhos aos parentes. Lucas passou mal logo após comer o alimento e desmaiou. Ele foi levado à UPA União com sinais de intoxicação e depois transferido ao Hospital de Urgência, onde teve morte encefálica confirmada no domingo.

O suspeito foi preso preventivamente no dia 16. Durante os depoimentos, apresentou versões contraditórias e tentou culpar a própria irmã. No entanto, a investigação mostra que ele foi o único responsável pela entrega dos alimentos.

A mãe de Lucas afirmou que o companheiro entregou pessoalmente os bolinhos a cada um da casa. A tia do jovem, citada por Ademilson, negou envolvimento e disse apenas estar afastada da família.

A polícia colheu amostras dos alimentos e aguarda os laudos da perícia para confirmar a presença de veneno. A delegada responsável deve indiciar o padrasto por homicídio triplamente qualificado, já que o crime teria sido cometido por motivo fútil, com uso de meio traiçoeiro e sem chance de defesa para a vítima.

O inquérito está em fase final e a Secretaria da Segurança Pública informou que outras diligências seguem em andamento.