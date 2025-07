Câmera de segurança Jovem de 18 anos é agredida por andar sem sutiã na rua em Curitiba





Uma estudante de 18 anos foi agredida no centro de Curitiba na última quinta-feira (17) após ser atacada por uma mulher que se incomodou com o fato de ela não estar usando sutiã. O caso, que veio à tona neste sábado (19), foi registrado por câmeras de segurança da região do Alto São Francisco, onde a jovem caminhava a caminho de um cursinho.

Segundo o advogado da vítima, Eduardo Holdorf, a agressora iniciou os insultos chamando a estudante de “sem-vergonha” e, em seguida, partiu para a violência física. “Ela desferiu um soco no rosto da vítima e ameaçou matá-la com a ajuda do marido” , relatou Holdorf em entrevista ao site Banda B.

A estudante tentou fugir e atravessou a rua, mas foi perseguida pela mulher. Ela entrou em uma galeria comercial em busca de ajuda, mas o funcionário do local não identificou a gravidade da situação. A agressora então voltou a atacar, acertando golpes na cabeça da vítima e arrastando-a pelos cabelos. “Ela só parou quando alguém gritou por polícia” , completou o advogado.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal. No entanto, a defesa da estudante pretende apresentar uma notícia-crime à Polícia Civil, pedindo a reclassificação para tentativa de homicídio ou até feminicídio, considerando a motivação da agressão.

A jovem passará por exame de corpo de delito, e novas imagens de câmeras de segurança estão sendo reunidas para fortalecer o inquérito. A agressora ainda não foi identificada pelas autoridades.