Reprodução/Aviação Guarulhos JPD (YouTube) Drones avistados no espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos

A presença de drones no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, paralisou as operações do terminal na noite desta quarta-feira (11). A ocorrência foi confirmada pelo aeroporto em nota enviada ao Portal iG(veja completa mais abaixo).

A interrupção causou o cancelamento e alterações nos voos, conforme relatado por passageiros nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (12), o terminal ainda registrava transtornos decorrentes da interrupção.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) informou que foi acionada após relatos de drones em uma área restrita do aeroporto. Viaturas e um helicóptero Águia foram enviados ao local, mas nenhum suspeito ou equipamento foi localizado. Segundo a PM, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Até o momento, a corporação federal não respondeu aos questionamentos do iG.

Em um vídeo do canal do YouTube "Aviação Guarulhos JPD", é possível ouvir o momento em que um piloto avistou um drone por volta das 21h30 e comunicou a torre de controle. Por volta das 23h, mais três drones foram avistados nas proximidades da pista, o que levou ao acionamento do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para acompanhar a ocorrência.

Impactos da paralisação

Passageiros relataram os transtornos causados pela paralisação nas redes sociais.

"Minha namorada é uma das passageiras afetadas pelo drone de Guarulhos. O aeroporto está fechado há cerca de uma hora em razão de um drone na pista de pouso", escreveu uma internauta. Ela explicou que o voo de Uberlândia para Guarulhos foi desviado para Ribeirão Preto por falta de opção em Viracopos, também congestionado.

Outro passageiro, que estava a bordo do voo LA3569, de Porto Velho (RO), relatou que a aeronave precisou pousar em Campinas. Pouco tempo depois, contou que as operações voltaram a ser liberadas.

Procurada pelo iG, a Azul informou que, devido à suspensão momentânea das operações de pouso e decolagem no Aeroporto de Guarulhos na noite do dia 11, o voo AD2774 (Cuiabá-Guarulhos) precisou alternar para Ribeirão Preto, onde reabasteceu antes de retornar a São Paulo. Já o voo AD6073 (Belém-Guarulhos) foi desviado para Viracopos, onde os passageiros desembarcaram.

"A Azul lamenta eventuais inconvenientes e ressalta que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", diz a nota.

A LATAM Airlines Brasil informou ao iG que mais de 20 voos da companhia com origem ou destino no Aeroporto de Guarulhos foram impactados pela ocorrência.

"A companhia repudia e lamenta a situação, totalmente alheia à sua responsabilidade, e reforça que a segurança de seus passageiros e funcionários é prioridade em todas as suas operações", diz a nota da companhia (veja completa abaixo).

Procurada pelo iG, a Gol ainda não respondeu. O portal aguarda posicionamento das companhia. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também não respondeu até a publicação desta matéria.





Nota do Aeroporto de Guarulhos:

"A GRU Airport informa que o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspendeu momentaneamente pousos e decolagens, na noite desta quarta-feira (11), devido à presença de drones no local. Imediatamente, as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas. A GRU Airport reforça que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas".

Nota da Polícia Militar:

"As forças de segurança seguem no combate à criminalidade em todo o município de Guarulhos, incluindo a região no entorno do aeroporto. Nos quatro primeiros meses do ano, houve aumento de 30% no número de criminosos presos em flagrante na área citada e de 86% na quantidade de entorpecentes apreendidos.

Viaturas da PM e o helicóptero Águia foram acionados para averiguar a área externa do aeroporto, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento foi reforçado na região".]

Nota da LATAM:

"A LATAM Airlines Brasil informa que mais de 20 voos da companhia com origem ou destino no Aeroporto de Guarulhos foram impactados nesta quarta-feira (11/06), após a suspensão das operações de pouso e decolagem devido à presença de drones.

A companhia repudia e lamenta a situação, totalmente alheia à sua responsabilidade, e reforça que a segurança de seus passageiros e funcionários é prioridade em todas as suas operações.

A LATAM está prestando toda a assistência necessária aos passageiros afetados, conforme previsto na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)".

Nota da Azul:

"A Azul informa que, devido à suspensão momentânea das operações de pouso e decolagem no Aeroporto de Guarulhos (SP), na noite de ontem, dia 11, o voo AD2774 (Cuiabá-Guarulhos) precisou alternar para Ribeirão Preto, onde abasteceu e retornou pra São Paulo. Já o voo AD6073 (Belém-Guarulhos) alternou para Viracopos, onde ocorreu o desembarque dos Clientes.

A Azul lamenta eventuais inconvenientes e ressalta que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia".