Reprodução Penélope do PCC





Luma Valéria Rovagnollo, conhecida como Penélope, foi presa nesta quinta-feira (5) por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) em um apartamento na Vila Formosa, zona leste da capital paulista. Ela era considerada líder da ala feminina do Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo e estava foragida desde 2020. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A prisão ocorreu quatro anos após a deflagração da Operação Kleptos, realizada em Ribeirão Preto, no interior do estado, quando Luma era apontada como responsável pela chamada “sintonia” feminina da facção.

Desde então, havia contra ela dois mandados de prisão: um por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e outro por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. As acusações se baseiam nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento.

Além disso, Luma também responde por organização criminosa, com base na Lei 12.850/13. Somadas, as penas chegam a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Após ser detida, ela foi levada ao 69º Distrito Policial, no Jardim Teotônio Vilela.