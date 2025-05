Reprodução Bruno Teixeira da Silva





Um dos criminosos mais procurados da Bahia foi preso na última quinta-feira (15) em uma cobertura avaliada em R$ 5 milhões, na Vila Leopoldina, bairro nobre da zona oeste de São Paulo.

Bruno Teixeira da Silva, de 32 anos, conhecido como Bruno Cabeça, é apontado como o líder do PCC na Bahia e fundador da KLV (Komando da Linha Verde), facção aliada à principal organização criminosa do país.

A prisão foi realizada por agentes da Polícia Federal e das polícias civis da Bahia e de São Paulo, no âmbito da Operação Mente Bloqueada. Bruno foi encontrado no apartamento de alto padrão, localizado na rua Nagel, onde estava acompanhado de duas mulheres. No local, foram apreendidos celulares e joias.

Segundo a Polícia Federal, Bruno comandava o tráfico de drogas, assassinatos, ocultação de cadáveres e sequestros na cidade de Camaçari e em outros municípios da região metropolitana de Salvador.

Ele também é investigado por ordenar ataques a facções rivais em outros estados e ocupava posição de comando dentro da KLV, considerada uma ramificação do PCC.

Na Bahia, o criminoso é apontado como autor intelectual de pelo menos dois homicídios e participante direto de um terceiro. De acordo com a Polícia Civil, agia com extrema violência: mutilava os corpos das vítimas e espalhava os restos mortais em via pública. Além disso, extorquia empresários e comerciantes, cobrando valores em troca de “proteção”.

Bruno Teixeira da Silva deve ser transferido para a Bahia, onde continuará respondendo pelos crimes atribuídos a ele.