Reprodução Homem furta ônibus em SP e joga veículo contra salão onde estava esposa

Um homem de 35 anos foi preso neste sábado (31) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após furtar um ônibus e jogar o veículo contra um salão de festa s onde a esposa dele estava.

Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o homem alegou ser motorista de ônibus e que teria visto a esposa em uma festa próxima enquanto trabalhava. Segundo ele, após discutir com outras pessoas no local, retornou ao veículo e avançou contra o salão onde ela estava. Com a ação, ele também atingiu um imóvel vizinho e um carro.

Por outro lado, a proprietária da empresa de ônibus negou que ele fizesse parte do quadro de funcionários, pois não trabalhava mais na empresa.

Segundo a SSP, a equipe encontrou o veículo circulando pela avenida Amazonas e deu ordem de parada ao motorista, que não obedeceu.

"Em determinado momento, o suspeito bateu o coletivo contra um poste e, após negociações com a equipe, se rendeu", diz a nota da SSP.



O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde foi autuado por furto de veículo e por colocar a vida ou saúde de terceiros em risco. Ele segue à disposição da Justiça.

Não houve feridos, diz Prefeitura

A Prefeitura de Carapicuíba também se manifestou. Em nota enviada ao iG, a administração municipal disse que o homem é um ex-funcionário da empresa Transmimo Transportes e retirou o ônibus do pátio da empresa sem qualquer tipo de autorização.

Além disso, a administração confirmou que o acidente causou danos, mas não deixou feridos.

A Polícia Militar foi acionada, prestou assistência no local e prendeu o ex-motorista. A Prefeitura informou que acompanha o caso e colabora com as autoridades, que já investigam o ocorrido.

Ainda segundo a administração municipal, foi um episódio isolado, e a empresa responsável já reforça as medidas de segurança para evitar situações parecidas.

A reportagem procurou a empresa Transmimo Transportes para pedir um posicionamento ou novas informações sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.





