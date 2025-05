Reprodução Rato é flagrado em bandejão da PUC-SP





Um rato foi flagrado andando sobre uma das mesas do restaurante universitário da PUC-SP, em Perdizes, na tarde desta quarta-feira (21).

O animal chegou a circular perto de suportes de guardanapos na hora do almoço, e o vídeo que mostra a cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando revolta entre os estudantes. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Veja vídeo







Logo após o flagrante, a reitoria determinou a interdição imediata do espaço. As refeições passaram a ser servidas em marmitas, e duas salas do quinto andar que são próximas ao refeitório foram abertas para que os alunos pudessem comer até a liberação do ambiente, prevista ainda para o mesmo dia.

A universidade afirmou, em nota, que o restaurante é operado por uma empresa terceirizada e que a mantenedora foi acionada para tomar as devidas providências. “A comissão de alimentação da PUC-SP está acompanhando de perto a situação” , destacou a instituição.

Nas redes sociais, alguns universitários manifestaram suas indignações. “Ter bolsa, pagar caro e saber que não posso confiar nem na comida da universidade é triste”, escreveu uma estudante. Outro comentário classificou a situação como “inadmissível”.